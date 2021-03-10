Анастасия Лях .10 марта, 2021 12

Как сообщает The Hollywood Reporter, потоковый сервис Netflix разрабатывает сериал, основанный на фэнтезийном романе Стивена Кинга «Талисман».

Продюсерами проекта выступают Стивен Спилберг и братья Дафферы, создатели хитового сериала «Очень странные дела». Кертис Гвинн, один из авторов «Очень странных дел», назначен сценаристом.

Роман Кинга впервые был опубликован в 1984 году. В нем рассказывается о подростке по имени Джек Сойер, который мечтает излечить умирающую мать. В своем стремлении он пускается на поиски некоего мифического артефакта, талисмана, способного сотворить чудо и спасти мир от гибели.