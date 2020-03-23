Анастасия Лях .23 марта, 2020 5

На фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Как сообщает Collider, премьера нового сериала, основанного на вселенной «Ходячих мертвецов», не состоится в назначенные сроки из-за пандемии.

Напомним, этот проект — уже второй спин-офф популярного зомби-сериала «Ходячие мертвецы» после шоу «Бойтесь ходячих мертвецов». Называется он «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» и рассказывает о группе подростков, которые выросли в изоляции от реального мира, кишащего зомби, и ни разу не сталкивались с ужасами случившегося апокалипсиса, но однажды решили выйти за пределы своей резервации, чтобы узнать большой мир.

Одну из ролей в спин-оффе исполнила Джулия Ормонд, известная по фильмам «Первый рыцарь», «Сабрина», «Сибирский цирюльник».