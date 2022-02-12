Анастасия Лях .12 февраля, 2022 3

На фото: Гастон и ЛеФу в исполнении Люка Эванса и Джоша Гада

Как сообщает Deadline, студия Disney внезапно заморозила сериал про Гастона и ЛеФу, должный стать спин-оффом-приквелом фильма «Красавица и чудовище».

Напомним, проект стриминга Disney+ должен был рассказать о приключениях Гастона и ЛеФу в исполнении Люка Эванса и Джоша Гада до событий, произошедших в сказке «Красавица и чудовище». Буквально на днях стало известно, что к касту присоединилась певица Рита Ора.

Теперь же неизвестно, осуществится проект или нет. Съемки планировались на лето, но оказалось, что студия недовольна имеющимся сценарием и вместо того, чтобы отложить продакшен, решила пока убрать затею в дальний ящик.