Анастасия Лях .8 декабря, 2021 6

Сильвестр Сталлоне исполнит главную роль в новом сериале от сценариста Тэйлора Шеридана, сообщает Deadline.

Напомним, Шеридан специализируется на триллерах и неовестернах и является автором таких фильмов, как «Сикарио», «Любой ценой», «Ветреная река», «Те, кто желает мне смерти», а также сериалов «Йеллоустон» и «Мэр Кингстауна».

Многосерийный проект, в котором сыграет Сталлоне, называется «Канзас-Сити» . Главный герой — итальянский мафиози из Нью-Йорка , который, скрываясь от преследования, вынужденно перебирается в город Канзас-Сити , штат Миссури, и берется перестраивать на нью-йоркский манер местную мафию.

Шоураннером сериала выступит Теренс Уинтер, работавший над «Кланом Сопрано» и «Подпольной империей». Релиз состоится на стриминге Paramount+.