Сильвестр Сталлоне исполнит главную роль в новом сериале от сценариста Тэйлора Шеридана, сообщает Deadline.
Напомним, Шеридан специализируется на триллерах и неовестернах и является автором таких фильмов, как «Сикарио», «Любой ценой», «Ветреная река», «Те, кто желает мне смерти», а также сериалов «Йеллоустон» и «Мэр Кингстауна».
Многосерийный проект, в котором сыграет Сталлоне, называется
Шоураннером сериала выступит Теренс Уинтер, работавший над «Кланом Сопрано» и «Подпольной империей». Релиз состоится на стриминге Paramount+.