Анастасия Лях .25 ноября, 2021 7

Как пишет Variety, продакшен второго сезона предстоящего сериала студии Amazon «Властелин колец» развернется в Великобритании.

Напомним, первый сезон самого ожидаемого сериала 2022 года был отснят в Новой Зеландии, в тех же декорациях Средиземья, которые когда-то отстроил Питер Джексон для полнометражных трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Однако впоследствии продакшен пришлось свернуть, поскольку из-за пандемии и распространения дельта-штамма Новая Зеландия ужесточила карантинные меры.

Теперь сообщается, что производство второго сезона развернется в Великобритании. Первыми локациями станут павильоны киностудии Bray в Беркшире и аэродром Бовингдон, расположенный к северо-западу от Лондона в Хартфордшире.

Процесс запланирован на весну 2022 года. А в сентябре того же года зрители увидят первые серии первого сезона.