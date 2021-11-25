Как пишет Variety, продакшен второго сезона предстоящего сериала студии Amazon «Властелин колец» развернется в Великобритании.
Напомним, первый сезон самого ожидаемого сериала 2022 года был отснят в Новой Зеландии, в тех же декорациях Средиземья, которые
Теперь сообщается, что производство второго сезона развернется в Великобритании. Первыми локациями станут павильоны киностудии Bray в Беркшире и аэродром Бовингдон, расположенный к
Процесс запланирован на весну 2022 года. А в сентябре того же года зрители увидят первые серии первого сезона.