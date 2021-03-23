Анастасия Лях .23 марта, 2021 10

Как сообщает Deadline, найдена актриса, которая заменит выбывшую из проекта Руби Роуз во втором сезоне сериала «Бэтвумен».

Напомним, после первого сезона Руби Роуз заявила, что не выдерживает таких физических нагрузок и покинула шоу. Она играла в нем девушку по имени Кейт Кейн, которая по ночам облачалась в костюм Бэтвумен и становилась защитницей Готэма. Вскоре создатели сериала объявили, что во втором сезоне костюм перейдет к героине по имени Райан Уайлдер, которую сыграет темнокожая актриса Джависия Лесли.

Тем не менее, как оказалось, Кейт Кейн в продолжении тоже появится. Ее образ воплотит Уоллис Дэй, знакомая зрителям по сериалу «Криптон». Изменение внешности будет объяснено так: Кейт попала в аварию и вынуждена была пройти курс пластических операций.

Второй сезон «Бэтвумен» выйдет на канале CW 29 марта.