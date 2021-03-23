Как сообщает Deadline, найдена актриса, которая заменит выбывшую из проекта Руби Роуз во втором сезоне сериала «Бэтвумен».
Напомним, после первого сезона Руби Роуз заявила, что не выдерживает таких физических нагрузок и покинула шоу. Она играла в нем девушку по имени Кейт Кейн, которая по ночам облачалась в костюм Бэтвумен и становилась защитницей Готэма. Вскоре создатели сериала объявили, что во втором сезоне костюм перейдет к героине по имени Райан Уайлдер, которую сыграет темнокожая актриса Джависия Лесли.
Тем не менее, как оказалось, Кейт Кейн в продолжении тоже появится. Ее образ воплотит Уоллис Дэй, знакомая зрителям по сериалу «Криптон». Изменение внешности будет объяснено так: Кейт попала в аварию и вынуждена была пройти курс пластических операций.
Второй сезон «Бэтвумен» выйдет на канале CW 29 марта.