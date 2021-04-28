Канал HBO сообщил о старте производства сериала «Дом дракона», являющегося приквелом-спин-оффом «Игры престолов». Информация появилась на официальной странице «Игры престолов» в Твиттере.
Напомним, «Дом дракона» — экранизация романа Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в нем разворачивается за триста лет до событий «Игры престолов». Король Визерис Таргариен занимает Железный трон, но постепенно чахнет от неизлечимой болезни и думает, кому завещать престол.
В ролях заняты Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и другие. Шоураннером выступает Мигель Сапочник, поставивший несколько самых зрелищных эпизодов «Игры престолов», в частности «Битву бастардов».
Сообщается, что на днях актеры прошли финальную читку сценария, что означает, что они вот-вот отправятся на съемочную площадку. Релиз сериала должен состояться в 2022 году на стриминге HBO Max.