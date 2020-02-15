Анастасия Лях .15 февраля, 2020 3

Создатели телешоу в атмосфере секретности приступили к съемкам второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. И сделали это на неделю раньше, чем было заявлено официально, передает издание Redanian Intelligence.

Сюжет второго сезона опять же хранится в тайне. Известно, что ведущие актеры (Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан) вернутся к своим образам и что действие в отличие от первого сезона будет разворачиваться последовательно в одном времени.

По слухам, съемки стартовали с работы над сценой с участием ведьмы Йеннифер (героини Ани Чалотры) и армии нильфгаардцев (напомним, во втором сезоне дизайн брони воинов Нильфгаарда будет изменен, так как версия из первого сезона вызвала много нареканий со стороны фанатов, отметивших несоответствие книжному описанию).

Также напомним, что «Ведьмак» — проект потокового сервиса Netflix, англоязычная экранизация одноименного литературного цикла Анджея Сапковского, ранее адаптированного в сериал на родине писателя, в Польше. Первый сезон получил прохладные отзывы, но шоу было продлено еще до публикации рецензий.

Выход второго сезона намечен на 2021 год, но точной даты релиза пока нет.