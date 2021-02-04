Анастасия Лях .4 февраля, 2021 10

На днях шоураннер популярного сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился с фанатами радостным известием: продакшен третьего сезона официально стартовал.

По словам Крипке, опубликованным в Твиттере, он уже вылетел в Торонто, где и пройдут съемки. Следом за сценаристом новостью в Инстаграме поделился и актер Карл Урбан, исполнитель одной из ключевых ролей. Он тоже уже отправился в Канаду, чтобы со дня на день приступить к работе на съемочной площадке.