На днях шоураннер популярного сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился с фанатами радостным известием: продакшен третьего сезона официально стартовал.
По словам Крипке, опубликованным в Твиттере, он уже вылетел в Торонто, где и пройдут съемки. Следом за сценаристом новостью в Инстаграме поделился и актер Карл Урбан, исполнитель одной из ключевых ролей. Он тоже уже отправился в Канаду, чтобы со дня на день приступить к работе на съемочной площадке.
Напомним, сатирическое супергеройское шоу «Пацаны» стартовало 26 июля 2019 года на Amazon Prime Video. Еще до премьеры сериал был продлен на второй сезон, выход которого состоялся 4 сентября 2020. Ожидалось, что производство третьего сезона будет отложено