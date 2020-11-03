Стартовали съемки 3 сезона сериала «Ты»

Анастасия Лях .3 ноября, 2020 8

На фото: Кадр из сериала "Ты"

Потоковый сервис Netflix сообщил в Твиттере о старте производства третьего сезона популярного сериала «Ты».

Напомним, «Ты» — экранизация романа Кэролайн Кепнес. Главный герой шоу — симпатичный и начитанный парень Джо, работающий в книжном магазине. Однажды он заинтересовывается милой юной покупательницей, но вскоре интерес перерастает в маниакальную одержимость.

Известно, что в третьем сезоне вернутся актеры Пенн Бэджли и Виктория Педретти. К ним присоединятся Скотт Спидман, Трэвис Ван Винкль и Шалита Грант. Детали сюжета хранятся в секрете.

В анонсе Netflix выложил фото Пенна Бэджли в защитной маске с такой вот подписью: «Советуем держаться на расстоянии в 1,5 метра от Джо Голдберга в любое время».