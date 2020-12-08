Анастасия Лях .8 декабря, 2020 11

В Лондоне на волне успеха «Мандалорца» стартовал продакшен еще одного диснеевского сериала по «Звездным войнам», а именно приквела-спин-оффа фильма «Изгой-один» , посвященного персонажу Кассиану Андору.

О начале съемок рассказал исполнитель главной роли Диего Луна в интервью телеведущему Джимми Киммелу. Однако о сюжете, который, естественно, хранится в тайне, актер не обмолвился ни словом.

Известно, что действие сериала развернется до событий «Изгоя-один» (что очевидно, поскольку в «Изгое-один» Андор погибает вместе с другими повстанцами, отправившимися в тыл врага за чертежами Звезды смерти). Шоу расскажет о приключениях Андора и его дроида K2SO.