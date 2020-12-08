Стартовали съемки диснеевского сериала про Кассиана Андора
Анастасия Лях
.8 декабря, 2020
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На фото: Диего Луна в роли Кассиана Андора
В Лондоне на волне успеха «Мандалорца» стартовал продакшен еще одного диснеевского сериала по «Звездным войнам», а именно приквела-спин-оффа фильма «Изгой-один», посвященного персонажу Кассиану Андору.
О начале съемок рассказал исполнитель главной роли Диего Луна в интервью телеведущему Джимми Киммелу. Однако о сюжете, который, естественно, хранится в тайне, актер не обмолвился ни словом.
Известно, что действие сериала развернется до событий «Изгоя-один» (что очевидно, поскольку в «Изгое-один» Андор погибает вместе с другими повстанцами, отправившимися в тыл врага за чертежами Звезды смерти). Шоу расскажет о приключениях Андора и его дроида K2SO.
В ролях также заняты Стеллан Скарсгард, Дениз Гоф и Кайл Соллер. Шоураннером выступает Тони Гилрой, сценарист «Изгоя-один». В режиссерском кресле находится Тоби Хейнс, работавший над сериалами «Доктор Кто», «Шерлок», «Быть человеком», «Черное зеркало» и «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл», а также над телефильмом «Брексит: нецивилизованная война».