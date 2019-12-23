Стартовало производство сериала «Локи»

Анастасия Лях .23 декабря, 2019 8

На фото: Том Хиддлстон в образе Локи

Актер Том Хиддлстон, который играл Локи в полнометражных марвеловских блокбастерах и теперь сыграет в одноименном сериале, сообщил в своем Инстаграме о начала препродакшена шоу.

Напомним, «Локи» разрабатывается для потокового сервиса Disney+ вместе с другими сериалами по комиксам Marvel («ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат», «Соколиный глаз», «Женщина Халк»). Сюжет проекта пока что держится в секрете.

Хиддлстон выложил фото с творческой командой сериала и подписал его словами «Команда „Локи“. Препродакшен официально стартовал. Увидимся в Новом году».

Сериал выйдет на стриминговой платформе в 2021 году, но точной даты пока нет.