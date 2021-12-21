Таня Гончаренко .21 декабря, 2021 9

Лорен Шмидт, которая является шоураннером проекта "Ведьмак" поделилась новостью о том, что сценарий к третьему сезону уже готов. - пишет Collider.

Шмидт отметила - не смотря на то, что сценарий написан для всего сезона, поклонникам шоу не стоит ожидать премьеру в ближайшее время: "Творческий процесс сейчас только начинается. У нас есть сценарий, и теперь мы пригласим режиссеров, вернем актеров, начнем копать вглубь и вширь, размышлять и убеждаться, что это идеальный сезон".

Также, Лорен подчеркнула, что третий сезон основан на её самой любимой книге из всей саги - "Час презрения", которая является четвертой в цикле Анджея Сапковского "Ведьмак".