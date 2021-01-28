Анастасия Лях .28 января, 2021 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, знаменитый роман Фитцджеральда получит очередную экранизацию, на этот раз многосерийную.

Сценарий по «Великому Гэтсби» напишет Майкл Херст, работавший над сериалами «Викинги» и «Тюдоры». Сообщается, что это будет не классическая и не буквальная адаптация, а новый взгляд на старую историю, который сохранит дух оригинального произведения и расскажет о чернокожем джазовом мире Нью-Йорка 1920-х и о героях, стремящихся к «американской мечте», но потерпевших крах.

Напомним, последний раз роман переносился на экран в 2013 году. Это была полнометражная версия режиссера База Лурмана, в которой роль Джея Гэтсби исполнил Леонардо ДиКаприо.