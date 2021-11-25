Анастасия Лях .25 ноября, 2021 15

В Северной Корее арестовали и приговорили к смертной казни парня, который ввез в страну контрабандой южнокорейский сериал «Игра в кальмара», пишет Daily Mail.

В коммунистической Северной Корее действует закон, запрещающий ввоз любой продукции с Запада, в том числе из Южной Кореи. Парень, который ввез на территорию «Игру в кальмара», является студентом, который был в Китае и вернулся на родину, прихватив с собой закаченный на флешку хитовый южнокорейский сериал. Он успел продать копию нескольким однокашникам прежде, чем его задержали и изъяли у него контрабандный продукт.

Известно, что самого контрабандиста приговорили к расстрелу, а тех, кто приобрел у него копию, — к пожизненному заключению. Обыски в стенах учебного заведения в настоящее время продолжаются. Директрисе, которая «допустила подобное», грозит каторга на угольной шахте.