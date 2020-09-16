Анастасия Лях .16 сентября, 2020 7

Потоковый сервис HBO Max готовит приключенческое комедийное шоу о пиратской жизни, которое получило название «Наш флаг означает смерть», сообщает Deadline.

Канал уже подписал контракт с Тайкой Вайтити («Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо»), который выступит продюсером и режиссером как минимум первого эпизода. Сценарий Вайтити напишет в соавторстве с Гарреттом Башем, с которым ранее работал над комедийным вампирским мокьюментари «Чем мы заняты в тени».

Сюжет будет основан на реальных приключениях аристократа из восемнадцатого столетия Стеда Боннета, который отказался от своего благородного происхождения и превратился в лихого пирата, что на судне под названием «Месть» нападал и грабил корабли.