Режиссер фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо» подписался на создание двух анимационных сериалов для потокового сервиса Netflix, сообщает Deadline.
Речь о мультсериалах, основанных на фэнтези «Чарли и шоколадная фабрика». Один проект расскажет историю Вилли Вонки, эксцентричного владельца шоколадной фабрики, а второй сосредоточится на
Новозеландец Тайка Вайтити, недавно получивший «Оскар» за сценарий «Кролика Джоджо», выступит сценаристом, режиссером и продюсером обоих шоу. Сроки производства проектов пока не уточняются.