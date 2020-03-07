Анастасия Лях .7 марта, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" 2005

Режиссер фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо» подписался на создание двух анимационных сериалов для потокового сервиса Netflix, сообщает Deadline.

Речь о мультсериалах, основанных на фэнтези «Чарли и шоколадная фабрика». Один проект расскажет историю Вилли Вонки, эксцентричного владельца шоколадной фабрики, а второй сосредоточится на умпа-лумпах , маленьких работниках фабрики загадочного происхождения.

Новозеландец Тайка Вайтити, недавно получивший «Оскар» за сценарий «Кролика Джоджо», выступит сценаристом, режиссером и продюсером обоих шоу. Сроки производства проектов пока не уточняются.