Анастасия Лях .17 января, 2020 0

На фото: Постер к вымышленному сериалу из фильма "Однажды в Голливуде"

Издание Deadline официально сообщает, что Квентин Тарантино займется вестерн-сериалом под названием «Закон Баунти», который фигурировал в фильме «Однажды в Голливуде».

Напомним, в последней на сегодняшний день картине Тарантино Леонардо ДиКаприо сыграл вымышленного голливудского актера Рика Долтона, который специализируется на вестернах. В его активе — популярный вестерн-сериал «Закон Баунти».

По словам мэтра, он уже написал сценарий пяти эпизодов и намерен собственноручно поставить шоу. Правда, пока непонятно, исполнит ли главную роль ДиКаприо.

Что касается полнометражных работ режиссера, Тарантино заявил, что идеи для десятой картины у него пока нет. А в одном из интервью он даже намекнул, что «Однажды в Голливуде» может оказаться его последним фильмом, так как есть чувство, будто он уже все высказал и поставил точку.