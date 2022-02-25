Анастасия Лях .25 февраля, 2022 6

Как сообщает Deadline, канал FX намерен вернуть в эфир сериал «Правосудие», а Квентин Тарантино готов выступить режиссером нескольких эпизодов.

«Правосудие» — драматическое шоу, которое стартовало в 2010 году и насчитывало шесть сезонов. Сценарий основывался на рассказе Элмора Леонарда «Приготовиться, взрываю!», опубликованном в 2000 году. Главный герой сериала — современный помощник маршала США Рейлан Гивенс из Майами, который ведет дела о коррупции в полицейских рядах и пытается делать все возможное, чтобы правосудие восторжествовало.

Роль Гивенса на протяжении шести сезонов исполнял Тимоти Олифант, он же вернется в продолжении сериала. Также в проекте участвовал Уолтон Гоггинс. Оба актера и раньше работали с Тарантино.

Также Тарантино и раньше интересовался творчеством Элмора Леонарда. В 1997 году он снял фильм «Джеки Браун», являющийся экранизацией романа Леонарда «Ромовый пунш».