Анастасия Лях .9 ноября, 2021 11

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший мегахитом стриминга Netflix, таки получит продолжение, чего и следовало ожидать. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на слова режиссера и сценариста проекта Хвана Дон Хёка.

Также Хван Дон Хёк пообещал, что в сюжет вернется главный герой Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ. Подробности создатель шоу раскрывать не стал, но сказал, что во втором сезоне Сон Ки Хун сделает нечто значительное. Скорее всего (намек на это был в финале первого сезона), герой снова попадет в игру, только на этот раз его целью будут не деньги, а месть циничным толстосумам, устроившим, дабы развеять собственную скуку, забаву на выживание для тех несчастных, что оказались в безвыходном положении.

Также режиссер добавил, что его очень воодушевил большой зрительский интерес к его маленькому проекту. Он никак не ожидал такого внимания и ажиотажа, и любовь фанатов придала ему сил на разработку второго сезона.

Пока что продолжение находится на самой ранней стадии производства, и неизвестно, когда примерно ждать релиз.