Анастасия Лях .23 марта, 2020 7

Слух об этом просочился в Сеть раньше, но теперь информация подтвердилась: режиссер «От заката до рассвета», «Города грехов» и «Алиты» присоединился к работе над диснеевским сериалом «Мандалорец», сообщает HN Entertainment.

Роберт Родригес снимет несколько эпизодов предстоящего второго сезона сериала, основанного на вселенной «Звездных войн». Вернее, надо полагать, он их уже снял, так как официально продакшен второго сезона «Мандалорца» завершен и проект уже находится на постпродакшене.

Никаких сюжетных подробностей второго сезона пока нет. Известно, что Педро Паскаль вернется в образе воина, не снимающего шлем, и что присоединившаяся к проекту Розарио Доусон сыграла Асоку Тано, ученицу Энакина Скайуокера. Релиз должен состояться в октябре.