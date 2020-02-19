Анастасия Лях .19 февраля, 2020 1

Потоковый сервис Netflix подтвердил информацию о том, что актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов» и по восьмому «Форсажу», присоединился ко второму сезону фэнтезийного сериала «Ведьмак», сообщает Redanian Intelligence.

Также стало известно, кого именно сыграет Хивью. Колоритному рыжеволосому бородачу досталась партия Нивеллена (кто читал книги Сапковского, тот в курсе). Это потомок аристократического рода, проклятый за проступки детства (история Нивеллена созвучна с историей заколдованного принца из сказки «Красавица и чудовище»).

Напомним, что съемки второго сезона «Ведьмака» уже стартовали, причем на неделю раньше, чем было запланировано. Все ведущие актеры первого сезона, включая исполнителя роли Геральта Генри Кавилла, возвратятся к своим образам. Релиз намечен на 2021 год, но точной даты выхода пока нет.