Анастасия Лях .24 октября, 2020 14

Возможно, семейка культовых готических фриков вернется на телевидение. И возможно, в версии Тима Бертона.

Как сообщает Deadline, Бертон в настоящее время ведет переговоры со студией MGM TV, чтобы выступить продюсером и режиссером нового шоу «Семейка Аддамсов». Известно, что действие очередного ремейка развернется в наши дни, а главной героиней будет дочь-подросток Уэнздэй Аддамс.