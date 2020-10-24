Тим Бертон может снять новый сериал «Семейка Аддамсов»
Анастасия Лях
.24 октября, 2020
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На фото: Уэнздэй Аддамс в исполнении Кристины Риччи
Возможно, семейка культовых готических фриков вернется на телевидение. И возможно, в версии Тима Бертона.
Как сообщает Deadline, Бертон в настоящее время ведет переговоры со студией MGM TV, чтобы выступить продюсером и режиссером нового шоу «Семейка Аддамсов». Известно, что действие очередного ремейка развернется в наши дни, а главной героиней будет дочь-подросток Уэнздэй Аддамс.
Напомним, в 1960-х вышел черно-белый ситком «Семейка Аддамсов», состоящий из двух сезонов. В 1990-х были выпущены два полнометражных фильма, в которых сыграли Анжелика Хьюстон, Кристина Риччи и Кристофер Ллойд. В 2019 году на большие экраны вышел анимационный фильм, сиквел которого сейчас находится в разработке.