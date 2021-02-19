Анастасия Лях .19 февраля, 2021 9

Режиссер впервые поработает над многосерийным проектом. А именно над спин-оффом «Семейки Аддамс», посвященном Уэнсдэй Аддамс, сообщает Deadline.

Проект, о котором мы уже писали, разрабатывает потоковый сервис Netflix. Это будет восьмисерийное чернокомедийное готичное шоу, главной героиней которого выступит дочь знаменитого экранного (как игрового, так и мультяшного) семейства. Плюс это будет детектив, так как по сюжету Уэнсдэй будет пытаться разгадать тайну родителей и разоблачить орудующего в городе убийцу.

Тим Бертон выступит режиссером и сосценаристом. Кто сыграет Уэнсдэй, пока неизвестно. Напомним, что в экранизации Барри Зонненфельда эту роль исполняла Кристина Риччи.