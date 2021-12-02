Канал BBC выпустил тизер шестого сезона криминального сериала «Острые козырьки» и анонсировал возвращение Тома Харди в роли антагониста Алфи Соломонса.
Напомним, Алфи Соломонс — главный враг протагониста Томми Шелби, которого играет Киллиан Мерфи. Соломонс возглавляет Еврейскую банду в Лондоне, интересы которой пересекаются с интересами банды Шелби из Бирмингема «Острые козырьки». В финале четвертого сезона Шелби убивает Соломонса, но тот, судя по всему, выживает.
Известно, что шестой сезон популярного шоу выйдет в 2022 году, но точной даты пока нет. После этого сериал продолжится полнометражным фильмом, премьера которого запланирована на