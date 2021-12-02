Анастасия Лях .2 декабря, 2021 6

На фото: Киллиан Мерфи и Том Харди в сериале "Острые козырьки"

Канал BBC выпустил тизер шестого сезона криминального сериала «Острые козырьки» и анонсировал возвращение Тома Харди в роли антагониста Алфи Соломонса.

Напомним, Алфи Соломонс — главный враг протагониста Томми Шелби, которого играет Киллиан Мерфи. Соломонс возглавляет Еврейскую банду в Лондоне, интересы которой пересекаются с интересами банды Шелби из Бирмингема «Острые козырьки». В финале четвертого сезона Шелби убивает Соломонса, но тот, судя по всему, выживает.