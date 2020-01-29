Анастасия Лях .29 января, 2020 4

На фото: Том Хиддлстон в образе Локи

Актер выложил в Инстаграм видео с тренировок, которые предшествуют непосредственно съемочному процессу. Под видео Хиддлстон написал, что «подготовка проходит успешно».

Напомним, «Локи» — один из многих марвеловских сериалов, которые выйдут на потоковом сервисе Disney+ (в их числе также «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижен», «Соколиный глаз», «Женщина Халк»). Сюжет пока хранится в секрете, но известно, что действие будет происходить в разных эпохах. Нам покажут, как хитрец Локи повлиял на знаковые моменты человеческой истории.

Сроки производства шоу пока не уточняются, как и дата выхода. Известно, что над несколькими эпизодами поработает постановщица Кейт Херрон, участвовавшая в съемках нашумевшего сериала «Половое воспитание».