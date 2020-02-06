Анастасия Лях .6 февраля, 2020 3

Актер уже появлялся на телевидении в мини-сериале «Ночной администратор». В 2021 году предстанет в сериале «Локи». А на днях Хиддлстон согласился на участие в телешоу под названием «Белый аист», которое выпустит потоковый сервис Netflix.

Как пишет Deadline, «Белый аист» будет политическим триллером. Сюжет развернется вокруг амбициозного британского политика Джеймса Купера, который стремится в парламент. Но в прошлом героя есть грязные тайны, которые, если всплывут на поверхность, положат конец его карьере.

Производством занимается студия Eleven, на счету которой сериал «Половое воспитание». Сценаристом и постановщиком назначены Кристофер Данлоп (сериал «Иерихон») и Кристоффер Нюхольм (сериал «Табу»).