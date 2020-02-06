Актер уже появлялся на телевидении в
Как пишет Deadline, «Белый аист» будет политическим триллером. Сюжет развернется вокруг амбициозного британского политика Джеймса Купера, который стремится в парламент. Но в прошлом героя есть грязные тайны, которые, если всплывут на поверхность, положат конец его карьере.
Производством занимается студия Eleven, на счету которой сериал «Половое воспитание». Сценаристом и постановщиком назначены Кристофер Данлоп (сериал «Иерихон») и Кристоффер Нюхольм (сериал «Табу»).
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую