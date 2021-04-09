Анастасия Лях .9 апреля, 2021 1

На фото: Том Холланд

Звезда «Человека-паука» Том Холланд спродюсирует и исполнит одну из главных ролей в новом проекте стриминга Apple — сериале-антологии про известных реально существовавших психопатов, сообщает The Hollywood Reporter.

Холланд станет звездой первого сезона, который будет состоять из десяти эпизодов и расскажет историю Билли Миллигана, которому диагностировали множественное расстройство личности. В теле Миллигана уживались 24 личности. Именно Миллиган стал прототипом главного героя триллера «Сплит» в исполнении Джеймса МакЭвоя.

Сериал будет называться «The Crowded Room» («Переполненная комната»). Сценарий напишет Акива Голдсман, обладатель «Оскара» за адаптацию «Игр разума», где речь также шла о шизофренике.