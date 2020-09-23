Трейлер сериала «ВандаВижен» бьет рекорды по просмотрам
Анастасия Лях
.23 сентября, 2020
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На фото: Промо-кадр сериала "ВандаВижен"
Как сообщает Deadline, вышедший на днях премьерный трейлер марвеловского сериала про Алую ведьму и Вижена собрал за первые сутки 53 миллиона просмотров.
Это абсолютный рекорд среди всех проектов, когда-либо выходивших на потоковых сервисах.
Напомним, «ВандаВижен» — шоу, стилизованное под семейно-бытовой ситком. Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) изображают идиллическую супружескую пару из предыдущих эпох, пока не осознают, что их реальность в действительности фикция.
Официальной даты выхода у сериала пока нет, но ходит слух, что старт намечен на 27 ноября.