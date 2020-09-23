Анастасия Лях .23 сентября, 2020 11

Как сообщает Deadline, вышедший на днях премьерный трейлер марвеловского сериала про Алую ведьму и Вижена собрал за первые сутки 53 миллиона просмотров.

Это абсолютный рекорд среди всех проектов, когда-либо выходивших на потоковых сервисах.

Напомним, «ВандаВижен» — шоу, стилизованное под семейно-бытовой ситком. Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) изображают идиллическую супружескую пару из предыдущих эпох, пока не осознают, что их реальность в действительности фикция.

Официальной даты выхода у сериала пока нет, но ходит слух, что старт намечен на 27 ноября.