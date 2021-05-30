Таня Гончаренко .30 мая, 2021 3

Золотая молодёжь Нью-Йорка снова появится на экранах. На HBO Max вышел первый тизер новой "Gossip Girl". Теперь, любителям подростковых сериалов и поклонникам былой "Сплетницы" есть что обсудить.

Новый сюжет - это не продолжение старого и не имеет с ним ничего общего, кроме локаций. Действия разворачиваются все там же - на Верхнем Ист-Сайде, ступеньках Метрополитен-музея и частной школе Constance Billard, но спустя 8 лет после оригинальной истории.

Перезапуск картины расскажет о жизни богатеньких подростков, который стали еще зависимее от гаджетов и сетевой анонимности. Конечно, учтены все актуальные тренды по теме рассового разнообразия и женского эмпауэрмента.

Премьера запланирована на 8 июля 2021 года.