Диснеевский сериал по «Звездным войнам», рассказывающий о наемнике и малыше расы Йоды, оказался столь удачным, что студия намерена профинансировать несколько
Журнал Variety цитирует слова диснеевского главы Боба Айгера, который заявил, что телепроекты для компании сейчас являются приоритетными и сериалы по «Звездным войнам» в частности. И помимо уже запланированных шоу про
Так, по словам Айгера, создатели проекта введут во втором сезоне новых интересных персонажей, которые впоследствии и смогут получить собственные отдельные истории. Напомним, работа над вторым сезоном под руководством Джона Фавро уже ведется, его выход запланирован на октябрь 2020.
Фильм огонь,
уже слили в сеть в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/CineMaHD
смотрел, что и вам рекомендую