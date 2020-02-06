Анастасия Лях .6 февраля, 2020 8

Диснеевский сериал по «Звездным войнам», рассказывающий о наемнике и малыше расы Йоды, оказался столь удачным, что студия намерена профинансировать несколько спин-оффов .

Журнал Variety цитирует слова диснеевского главы Боба Айгера, который заявил, что телепроекты для компании сейчас являются приоритетными и сериалы по «Звездным войнам» в частности. И помимо уже запланированных шоу про Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора на потоковом сервисе Disney+ могут в недалеком будущем появиться сериалы-ответвления «Мандалорца».

Так, по словам Айгера, создатели проекта введут во втором сезоне новых интересных персонажей, которые впоследствии и смогут получить собственные отдельные истории. Напомним, работа над вторым сезоном под руководством Джона Фавро уже ведется, его выход запланирован на октябрь 2020.