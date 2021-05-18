Анастасия Лях .18 мая, 2021 9

Хитовое телешоу стриминга Netflix получит не только новый сезон (и наверняка не один), но и сериал-ответвление , посвященный королеве Шарлотте, сообщает Variety.

Напомним, «Бриджертоны» — костюмная эротико-романтическая мелодрама о жизни и любовных перипетиях одноименного английского семейства эпохи Регентства. Первый сезон рассказывал о том, как свою судьбу устраивала девушка на выданье Дафна Бриджертон, а второй будет посвящен ее старшему брату. В основу проекта легла серия романов американской писательницы Джулии Куинн.

Что касается анонсированного спин-оффа , он прольет свет на юность будущей королевы, которую в оригинале сыграла Голда Рошевель, так что актриса на роль будет подобрана, естественно, другая, молодая и, скорее всего, неизвестная. Также в проекте появятся юные версии леди Данбери (наставница Саймона, герцога Гастингса) и Вайолет Бриджертон (мать одноименного семейства).

Напомним, что герцог в исполнении Реге Пейджа во втором сезоне не появится, так как актер покинул проект, сославшись на то, что, когда подписывал контракт, речь шла лишь об одном сезоне и ввязываться в долгоиграющую мыльную оперу он не желает.