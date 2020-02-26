Анастасия Лях .26 февраля, 2020 3

Один из лучших сериалов прошлого года «Хранители», скорее всего, не получит второй сезон.

Как сообщает Variety, телеканал HBO заменил классификацию проекта. Теперь «Хранители» значатся не сериалом, а мини-сериалом . И это, надо полагать, означает, что рассчитывать на появление второго сезона не стоит.

Напомним, ранее создатель «Хранителей» Дэймон Линделоф на вопрос о возможном продолжении ответил, что второй сезон состоится только в том случае, если появится хорошая идея для сюжета, но пока что таковой нет. А руководство HBO в свою очередь прокомментировало, что судьба продолжения целиком находится в руках Линделофа и все зависит от его решения.