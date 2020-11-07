Анастасия Лях .7 ноября, 2020 4

На фото: Мандалорец и Боба Фетт во втором сезоне

Как сообщает Deadline, ссылаясь на инсайдерскую информацию, студия Disney готова запустить в производство спин-офф сериала «Мандалорец», посвященный охотнику за головами Бобе Фетту.

Никаких подробностей потенциального проекта пока нет. Но новость вполне похожа на правду. То, что Disney намерена расширять вселенную «Мандалорца», — факт. Ранее шоураннер сериала Джон Фавро заикнулся о желании рассказать историю Бобы Фетта. А из первой серии второго сезона «Мандалорца» мы узнали, что Боба жив, а значит, роль его в сюжете не закончена.