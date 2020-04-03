Анастасия Лях .3 апреля, 2020 7

На фото: Юэн МакГрегор в образе Оби-Вана Кеноби

Как сообщает Variety, студия Lucasfilm возобновила разработку сериала про Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн». Новым сценаристом проекта стал Джоби Харольд.

Британец Харольд не только пишет сценарии, но и занимается продюсированием. На его счету такие проекты, как «Грань будущего», «Меч короля Артура», «Джон Уик 3», «Робин Гуд: Начало» и предстоящий «Флэш» с Эзрой Миллером.

Напомним, к роли культового джедая вернется Юэн МакГрегор, исполнявший эту роль в трилогии приквелов. Режиссером назначена Дебора Чоу, работавшая над «Мандалорцем». Съемки сериала запланированы на январь 2021.