Анастасия Лях .20 июля, 2020 4

Вернее, режиссеры. Студия Disney определилась с постановщиками, которым доверит новое марвеловское шоу, посвященное супергерою Соколиному глазу (он же Клинт Бартон) в исполнении Джереми Реннера.

Как сообщает The Hollywood Reporter, у руля проекта встанут режиссерский тандем, известный под именем Берт и Берти (на счету дуэта работа над сатирическим сериалом «Великая»), а также британец Риз Томас, работавший над сериалами «Товарищ детектив» и «Документалистика сегодня!».

Известно, что сюжет развернется вокруг того, как Соколиный глаз берется обучать и наставлять юную лучницу по имени Кейт Бишоп (на роль рассматривается звезда «Бамблби» Хэйли Стайнфилд). Других подробностей пока нет.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, которые предположительно выйдут в 2021 году на потоковом сервисе Disney+.