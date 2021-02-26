Анастасия Лях .26 февраля, 2021 5

Как сообщает Deadline, Marvel и Disney не планируют продлевать телешоу «ВандаВижен» на второй сезон, несмотря на хорошие рейтинги.

Напомним, «ВандаВижен» — проект, посвященный Алой ведьме (Элизабет Олсен) и Вижену (Пол Беттани). Он выполнен не в формате классических супергеройских экшенов, но в стилистике ретро-ситкомов . Ванда и Вижен изображают счастливую супружескую пару в различных иллюзорных реальностях, созданных магической суперсилой Ванды Максимофф, которая в этих реальностях-фикциях воскрешает не только возлюбленного, но и погибшего брата.

Глава Marvel Кевин Файги не сказал «категорически нет», но отметил, что студия не планирует делать второй сезон. Также продюсер добавил, что в «ВандеВижен» содержится важный мостик в предстоящий сиквел «Доктора Стрэнджа».

Шоу стартовало на стриминге Disney+ 15 января. 5 марта выйдет заключительная серия.