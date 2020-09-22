Анастасия Лях .22 сентября, 2020 1

На фото: Кадр из сериала "ВандаВижен"

Ресурс Murphy’s Multiverse считает, что создатели сериала зашифровали дату релиза в вышедшем на днях трейлере.

Подробно изучив тизер и выявив некую закономерность между релизами всех проектов потокового сервиса Disney+, сотрудники ресурса определили, что шоу «ВандаВижен» стартует 27 ноября.

Отметим, что ранее стало известно, что сериал выйдет до конца текущего года, хотя изначально был запланирован на 2021, но конкретную дату студия пока не называла.

Также напомним, что «ВандаВижен» — один из марвеловских телепроектов для платформы Disney+, в котором Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижен (Пол Беттани) будут изображать супружескую пару из предыдущих эпох.