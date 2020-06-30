Анастасия Лях .30 июня, 2020 5

Если верить порталу WeGotThisCovered, потоковый сервис Netflix начал разработку сериала-ответвления от фэнтезийного шоу «Ведьмак», стартовавшего в конце прошлого года.

По слухам, это будет приквел, который расскажет о таком магическом явлении, как «сопряжение сфер». Это своего рода природный катаклизм в мире ведьм и чародеев, который произошел задолго до событий «Ведьмака» и привел к тому, что несколько магических миров и населяющих их рас перемешались между собой. Именно «сопряжение сфер» и породило на свет ведьмаков, охотников на нечисть, которые и сами «нечисты», то есть сами не вполне люди.