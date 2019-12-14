Анастасия Лях .14 декабря, 2019 16

Комедийный ретро-сериал потокового сервиса Amazon, имеющий в арсенале кучу наград, официально продлен на четвертый сезон, сообщает ComingSoon.

Напомним, «Удивительная миссис Мейзел» — это история американской молодой домохозяйки из 1950-х , идеальной жены и матери, которая однажды расстается с мужем и одновременно раскрывает в себе талант к стендап-выступлениям .

Третий сезон шоу вышел буквально на днях, и Amazon сразу же заявила о производстве четвертого. Его съемки стартуют уже весной, а релиз стоит ждать опять же в декабре 2020 года, не раньше.