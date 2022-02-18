Анастасия Лях .18 февраля, 2022 2

Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминг Amazon продлил комедийный ретро-сериал «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон, который станет последним.

Об этом платформа объявила за день до выхода четвертого сезона, который стартовал сегодня, 18 февраля. В кресло шоураннера вернется Эми Шерман-Паладдино , а съемки намечены на ближайшие месяцы и пройдут в Нью-Йорке .