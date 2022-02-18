На фото: Рэйчел Броснахэн в сериале "Удивительная миссис Мейзел"
Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминг Amazon продлил комедийный ретро-сериал «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон, который станет последним.
Об этом платформа объявила за день до выхода четвертого сезона, который стартовал сегодня, 18 февраля. В кресло шоураннера вернется Эми Шерман-Паладдино, а съемки намечены на ближайшие месяцы и пройдут в Нью-Йорке.
Напомним, «Удивительная миссис Мейзел» — история молодой домохозяйки из 1950-х (Рэйчел Броснахэн), которая, столкнувшись с изменой (муж уходит от нее к секретарше) и разводом, внезапно реализовывает свой нерастраченный потенциал в стендап-комедии.