Как пишет Variety, на
Гарсон умер после продолжительной болезни. Какой именно — не сообщается. В сериале «Секс в большом городе» он многократно появлялся в образе гея Стэнфорда Блэтча, близкого друга главной героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер.
Помимо «Секса в большом городе» Гарсон также снимался в сериалах «Белый воротничок», «Друзья», «Секретные материалы», «Квантовый скачок».
Последним появлением актера на телевидении станет предстоящий сиквел «Секса в большом городе» под названием «И просто так…».