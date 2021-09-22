Анастасия Лях .22 сентября, 2021 9

На фото: Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон

Как пишет Variety, на 58-м году жизни скончался актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда из сериала «Секс в большом городе».

Гарсон умер после продолжительной болезни. Какой именно — не сообщается. В сериале «Секс в большом городе» он многократно появлялся в образе гея Стэнфорда Блэтча, близкого друга главной героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер.

Помимо «Секса в большом городе» Гарсон также снимался в сериалах «Белый воротничок», «Друзья», «Секретные материалы», «Квантовый скачок».

Последним появлением актера на телевидении станет предстоящий сиквел «Секса в большом городе» под названием «И просто так…».