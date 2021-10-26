Анастасия Лях .26 октября, 2021 13

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, снимавшийся в легендарном ситкоме «Друзья», скончался от рака простаты. Ему было 59 лет, сообщает Variety.

В сериале Тайлер играл Гантера, менеджера кофейни Central Perk, в которой постоянно тусовались главные герои и где Рэйчел некоторое время работала официанткой. Этот молчаливый и малозаметный, но регулярно появляющийся в кадре персонаж был влюблен в героиню Дженнифер Энистон.

Он фигурировал во всех десяти сезонах. Также Тайлер в образе Гантера появился в недавнем спецвыпуске-воссоединении , который вышел 27 мая 2021 года.

Помимо «Друзей» актер участвовал в популярном комедийном сериале «Клиника».