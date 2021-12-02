Анастасия Лях .2 декабря, 2021 2

Оказывается, создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин планировал, что сериал «Игра престолов» будет насчитывать десять сезонов, а не восемь, которые мы в итоге получили, пишет The Wrap.

Писатель, не успевший дописать последние книги ( из-за чего сценаристам пришлось додумывать сюжет на собственное усмотрение), пытался лично убедить исполнительного директора канала HBO в необходимости сделать десять сезонов по десять эпизодов каждый. Но убедить не получилось.

Как говорит Мартин, проблема была в том, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс очень устали от проекта и стремились покончить с ним как можно скорее. И идей хороших для развернутой (а не скомканной, как получилось) концовки у них не было.

В итоге хитовый сериал завершился шестой серией восьмого сезона. И финал разочаровал большинство поклонников шоу.