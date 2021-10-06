Анастасия Лях .6 октября, 2021 5

Оказывается, в Южной Корее теперь есть один очень несчастный гражданин, которому постоянно названивают безумные фанаты сериала «Игра в кальмара».

Напомним, «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре игры на выживание, который недавно стал большим хитом на стриминге Netflix и моментально обзавелся внушительной фанатской базой. По сюжету сотни людей, испытывающие финансовые трудности, соглашаются принять участие в загадочной игре, победитель которой получит сорок миллионов долларов. Игра выглядит невинной детской забавой, пока не выясняется, что каждый проигравший умирает.

В кадре появляется телефонный номер, по которому потенциальные игроки звонят, чтобы принять участие в состязании за лакомый куш. По чистой случайности и недосмотру создателей этот номер оказался реальным, и теперь его владелец страдает от шквала любопытных звонков.

Netflix намерен в ближайшее время исправить ситуацию, а именно вырезать кадр, где виден номер. Возможно, сервис также выплатит пострадавшему денежную компенсацию за моральный ущерб.