В «Мандалорце» анонсировали сериал «Книга Бобы Фетта»
Анастасия Лях
.19 декабря, 2020
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На фото: Кадр из сериала "Мандалорец"
Успех диснеевского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн», породил уже как минимум три спин-оффа, запущенных в производство.
Недавно стало известно, что два сериала-ответвления получили названия «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока» (второй расскажет историю Асоки Тано в исполнении Розарио Доусон, ученицы Энакина Скайуокера).
А на днях студия анонсировала спин-офф «Книга Бобы Фетта», посвященный знаменитому охотнику за головами. Анонс был выпущен в формате сцены после титров, появившейся в заключительном эпизоде второго сезона «Мандалорца».
Все сериалы разрабатываются для стриминга Disney+. Шоураннером всех проектов назначен Джон Фавро.