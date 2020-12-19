Анастасия Лях .19 декабря, 2020 4

На фото: Кадр из сериала "Мандалорец"

Успех диснеевского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн», породил уже как минимум три спин-оффа , запущенных в производство.

Недавно стало известно, что два сериала-ответвления получили названия «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока» (второй расскажет историю Асоки Тано в исполнении Розарио Доусон, ученицы Энакина Скайуокера).

А на днях студия анонсировала спин-офф «Книга Бобы Фетта», посвященный знаменитому охотнику за головами. Анонс был выпущен в формате сцены после титров, появившейся в заключительном эпизоде второго сезона «Мандалорца».

Все сериалы разрабатываются для стриминга Disney+. Шоураннером всех проектов назначен Джон Фавро.