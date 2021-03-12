Анастасия Лях .12 марта, 2021 10

В свое время сериал «Игра престолов» подвергся критике из-за очень жестоких сцен насилия над женщинами. В телешоу-приквеле «Дом дракона» подобного не будет.

Об этом в интервью The Telegraph рассказала актриса Оливия Кук, исполняющая в сериале-спин-оффе одну из ведущих ролей. По ее словам, ей было бы некомфортно сниматься в проекте, где насилие над женщинами совершенно дикое и необоснованное и служит привлечением зрительского внимания. И она очень обрадовалась, когда прочла сценарий «Дома дракона» и обнаружила, что никаких подобных сцен в нем нет.

Напомним, помимо Оливии Кук в проекте заняты Пэдди Консидайн и Мэтт Смит. Сюжет разворачивается во времена правления дома Таргариенов и посвящен внутрисемейной междоусобной войне за Железный трон.

Съемки должны стартовать в ближайшее время. Релиз намечен на 2022 год.