В приквеле «Игры престолов» не будет насилия над женщинами
Анастасия Лях
.12 марта, 2021
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На фото: Санса Старк из "Игры престолов"
В свое время сериал «Игра престолов» подвергся критике из-за очень жестоких сцен насилия над женщинами. В телешоу-приквеле «Дом дракона» подобного не будет.
Об этом в интервью The Telegraph рассказала актриса Оливия Кук, исполняющая в сериале-спин-оффе одну из ведущих ролей. По ее словам, ей было бы некомфортно сниматься в проекте, где насилие над женщинами совершенно дикое и необоснованное и служит привлечением зрительского внимания. И она очень обрадовалась, когда прочла сценарий «Дома дракона» и обнаружила, что никаких подобных сцен в нем нет.
Напомним, помимо Оливии Кук в проекте заняты Пэдди Консидайн и Мэтт Смит. Сюжет разворачивается во времена правления дома Таргариенов и посвящен внутрисемейной междоусобной войне за Железный трон.
Съемки должны стартовать в ближайшее время. Релиз намечен на 2022 год.