Анастасия Лях .15 декабря, 2020 11

К многосерийному проекту канала HBO «Дом дракона», который станет приквелом-спин-оффом «Игры престолов», присоединились звезда сериалов «Доктор Кто» и «Корона» Мэтт Смит и известная по фантастике «Первому игроку приготовиться» Оливия Кук, сообщает Deadline.

Напомним, ранее говорилось, что речь в шоу-ответвлении пойдет об эпохе, когда правление Таргариенов было в самом расцвете. Король Визерис (Пэдди Консидайн), постепенно умирающий от неизлечимого недуга, завещает Железный трон строптивой, дерзкой дочери Рейнире (Эмма Д’Арси).

Оливия Кук сыграет молодую жену Визериса, Алисенту Хайтауэр, а Мэтт Смит исполнит роль принца Дэймона Таргариена.

Шоураннером проекта выступает Мигель Сапочник, один из режиссеров «Игры престолов». Даты релиза пока что нет.