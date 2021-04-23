Анастасия Лях .23 апреля, 2021 16

Давным-давно анонсированный сиквел-спин-офф популярного ситкома только сейчас обзавелся исполнительницей главной роли.

Как сообщает CNN, в сериале-ответвлении под названием «Как я встретила вашего папу» сыграет Хилари Дафф. По сюжету ее героиня по имени Софи решает рассказать сыну историю знакомства с его отцом.

Производством занимается потоковый сервис Hulu, который пока что заказал десять эпизодов. Создатели оригинала, который выходил на CBS с 2005 по 2014 годы, Картер Бейз и Крейг Томас значатся продюсерами, а над сценарием работают Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, известные по драматическому сериалу в жанре семейной саги «Это мы».