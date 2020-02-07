Анастасия Лях .7 февраля, 2020 4

Трагическая жизнь легендарной блондинки не дает кинематографистам покоя. Байопики о Монро продолжают выходить как на большом, так и на малом экранах.

Как пишет The Hollywood Reporter, в настоящее время студией 101 Studios в производство запущен сериал, который расскажет о личной жизни, карьере и преждевременной смерти голливудской секс-дивы .

Основные события шоу развернутся в последние месяцы жизни Мэрилин и расскажут о романтических связях с президентом Кеннеди и его братом, причастности к этим событиям мафиози Сэма Джанканы, тяжелой депрессии и загадочной смерти. В основу сценария легла книга Кита Бадмана «Последние годы Мэрилин Монро».